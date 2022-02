Le fiamme lo bloccano in camera da letto | 30enne muore in un incendio

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 5 febbraio 2022) Reggio Calabria – Non c’è stato scampo per un uomo di 30 anni morto ieri sera, 04 febbraio 2022, a Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria, a causa di unsviluppatosi nel suo appartamento. Per cause non ancora accertate, nell’appartamento delsi sono sviluppate leche hanno prima avvolto ogni arredo per poi dipanarsi inda, dove l’uomo si trovava e all’interno della quale è rimasto bloccato circondato dal fuoco e dal fumo. Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno evitato il dilagarsi dellenegli altri locali del palazzo, ma nulla hanno potuto fare per salvare la vita al. (Fonte: Adnkronos)