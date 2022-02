Lazio | Milinkovic Savic | «Voglio fare ogni giorno di più Successo importantissimo»

(Di domenica 6 febbraio 2022)è intervenuto ai microfoni di DAZN, dopo la gara dellacontro la Fiorentina: le sue paroledopo la gara dellacontro la Fiorentina è intervenuto ai microfoni di DAZN, ecco le sue parole. GARA – «Questa vittoria è molto importante, per noi anche perchè contro di loro abbiamo vinto anche in casa, quindi gli scontri diretti sono a nostro favore». CONDIZIONE – «Io lavoroper privare a migliorare le cose che mi mancano, io non penso a me stesso, ma alla squadra. Iodi più per la squadra. Oggi mi hanno ascoltato? Sì, sono il Sergente». CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI COMPLETE L'articolo proviene da ...

Advertising

serieB123 : Fiorentina-Lazio 0-3, con Milinkovic-Savic e Immobile lo scontro per l’Europa è romano - CalcioWebPuglia : Fiorentina-Lazio 0-3, gol di Milinkovic, Immobile e autogol Biraghi - CalcioWebPuglia : Fiorentina-Lazio 0-3, gol di Milinkovic, Immobile e autogol Biraghi - amsicora27 : RT @orio_al: #Milinkovic che corregge il giornalista. 'La contestazione non era contro di noi ma contro la società'. POESIA. #FiorentinaLa… - Noibiancocelest : Fiorentina – Lazio, le pagelle: Patric una roccia, Milinkovic straripante -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Milinkovic

1 Sergej- Savic , centrocampista della, parla a Dazn dopo il successo sul campo della Fiorentina: 'Era molto importante vincere oggi. Avevamo vinto anche all'andata e così abbiamo gli ...Commenta per primo Fiorentina -0 - 3 (primo tempo 0 - 0) Reti : 7' s.t.- Savic, 26' s.t. Immobile, 36' s.t. aut. Biraghi (L) Assist : 7' s.t. Zaccagni, 26' s.t. Patric Fiorentina (4 - 3 - 3): Terracciano; Venuti, ...Il quale, al debutto, ci mette impegno e fisico, ma non è Vlahovic. Così la Lazio si sveglia e prende in mano la partita, che nella ripresa vince quasi in scioltezza: prima Milinkovic-Savic, quindi ...Il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic ha parlato dopo la vittoria per 3-0 contro la Fiorentina: “La vittoria è importante, vincere in casa loro ci aiuta tanto. Non abbiamo iniziato ...