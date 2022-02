Festival di Sanremo 2022: calendario, programma, orari e diretta tv (Di domenica 6 febbraio 2022) Ci siamo, dopo un’attesa lunga un anno torna il Festival di Sanremo, che nel 2022 raggiunge la sua edizione numero 72. Come di consueto tanti i cantanti in gara, ma non mancheranno anche momenti di intrattenimento, tra ospiti e quant’altro. Alla conduzione anche quest’anno, per il terzo di fila, c’è Amadeus. Andiamo a scoprire allora quale sia il calendario della kermesse, insieme al programma, agli orari e alle informazioni sulla diretta tv. Sanremo quest’anno avrà inizio martedì 1 febbraio e si concluderà sabato 5 febbraio. Ogni giorno a partire dalle 20.30 inizierà ciascuna delle prime cinque serate, che saranno trasmesse in esclusiva in chiaro su Rai Uno e in streaming su Rai Play. IL REGOLAMENTO: COME FUNZIONA I CANTANTI IN GARA E LE LORO ... Leggi su sportface (Di domenica 6 febbraio 2022) Ci siamo, dopo un’attesa lunga un anno torna ildi, che nelraggiunge la sua edizione numero 72. Come di consueto tanti i cantanti in gara, ma non mancheranno anche momenti di intrattenimento, tra ospiti e quant’altro. Alla conduzione anche quest’anno, per il terzo di fila, c’è Amadeus. Andiamo a scoprire allora quale sia ildella kermesse, insieme al, aglie alle informazioni sullatv.quest’anno avrà inizio martedì 1 febbraio e si concluderà sabato 5 febbraio. Ogni giorno a partire dalle 20.30 inizierà ciascuna delle prime cinque serate, che saranno trasmesse in esclusiva in chiaro su Rai Uno e in streaming su Rai Play. IL REGOLAMENTO: COME FUNZIONA I CANTANTI IN GARA E LE LORO ...

