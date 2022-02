Fausto Pinna | chi è il marito di Iva Zanicchi | un amore lungo 30 anni | la carriera musicale e la malattia

(Di domenica 6 febbraio 2022) Ivaha infiammato il palco dell’Ariston in questa 72esima edizione del Festival di Sanremo, riportando con la mente il pubblico a un passato rimasto nella storia della musica. La cantante, con la sua Voglio amarti, ha caricato di romanticismo e forza l’atmosfera del Festival. Romanticismo che permane anche nella sua vita privata, caratterizzata dalla dolce presenza del compagno,, al quale è legata da più di 30. Una storia d’che unisce e accompagna una coppia salda e duratura., chi è ildi Iva: laNato in Sardegna nel 1950,inizia a lavorare discretamente nel mondoe ...

