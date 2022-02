Covid oggi Toscana | 6 648 contagi | bollettino 5 febbraio

Advertising

FrancescoLollo1 : Io ho avuto il covid, ho fatto tre vaccini, compreso il booster, però oggi per il giuramento del presidente della R… - GiovaQuez : Oggi è la Giornata mondiale del cancro. Kluge (Oms Europa): “Il Covid ha avuto un impatto mortale sulle diagnosi e… - AngeloCiocca : #worldcancerday . Molte parole, pochi fatti. Sono tantissimi gli oncologi che oggi, a causa della #Pandemia da… - sulsitodisimone : Covid oggi Puglia, 6.269 contagi e 8 morti: bollettino 5 febbraio - lifestyleblogit : Covid oggi Puglia, 6.269 contagi e 8 morti: bollettino 5 febbraio - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

Sky Tg24

Dail Questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma ha sospeso per 15 giorni la licenza, ... non distanziati e senza mascherine, in violazione delle vigenti normative anti- 19. ......Mantegazza) CHI SCHIERARE IN CAMPO? I consigli Fantacalcio di Serie A tornano protagonisti, ... Inoltre, riguardo ai consigli fantacalcio bisogna ancora tenere presente la minaccia del, che ...Secondo quanto si apprende Trinca, 70 anni, a capo del Centro di educazione al dimagrimento di Corciano, era affetto da una polmonite bilaterale causata dal Covid-19. Era ricoverato a Città di ...Nuovo rinvio per la partita tra Raggisolaris – Civitanova Marche, che si sarebbe dovuta giocare mercoledì 9 febbraio alle 20.30 al PalaCattani: la gara non si era disputata domenica 16 gennaio a causa ...