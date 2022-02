Atletica, Weir ad un centimetro dal primato personale: “Sono felice, il lavoro inizia a pagare” (Di sabato 5 febbraio 2022) Sfuma di un solo centimetro il primato personale per Zane Weir, forte pesista azzurro. Il 26enne, impegnato a Pietermaritzburg, in Sudafrica, ha ottenuto la misura di 21,65, vicinissima al suo al suo miglior lancio. Non a caso si tratta della miglior prova outdoor stagionale al mondo ed è stata seguita da un’altrettanto positiva 21,46. “Sono davvero felice, finalmente il lavoro svolto con il mio tecnico Paolo Dal Soglio inizia a pagare. Nonostante le condizioni non fossero ottimali, ho scelto comunque di lanciare. Paolo dice infatti che bisogna farsi trovare pronti ad ogni eventualità, specialmente nelle grandi manifestazioni. Adesso posso iniziare nel migliore dei modi la stagione indoor“. L’atleta delle Fiamme ... Leggi su sportface (Di sabato 5 febbraio 2022) Sfuma di un soloilper Zane, forte pesista azzurro. Il 26enne, impegnato a Pietermaritzburg, in Sudafrica, ha ottenuto la misura di 21,65, vicinissima al suo al suo miglior lancio. Non a caso si tratta della miglior prova outdoor stagionale al mondo ed è stata seguita da un’altrettanto positiva 21,46. “davvero, finalmente ilsvolto con il mio tecnico Paolo Dal Soglio. Nonostante le condizioni non fossero ottimali, ho scelto comunque di lanciare. Paolo dice infatti che bisogna farsi trovare pronti ad ogni eventualità, specialmente nelle grandi manifestazioni. Adesso possore nel migliore dei modi la stagione indoor“. L’atleta delle Fiamme ...

