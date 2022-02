Ambiente, Lombardi: “No a nuove centrali a gas nel Lazio” (Di sabato 5 febbraio 2022) “Come Italia abbiamo spinto, attraverso il ministro Cingolani, che venisse inserito il gas nella tassonomia verde dalla Commissione Ue. Il gas è una fonte fossile, anche se lo chiamano gas naturale, in realtà è una fonte fossile esauribile, inquinante, meno di altre fonti, meno del petrolio ma comunque inquinante. Dispiace che ci sia stata questa insistenza da parte dell’Italia perché venisse inserito anche il gas. Sicuramente sarà necessaria una fase di transizione da un tipo di economia, società e sviluppo che abbina la crescita con il consumo di risorse ad un modello in cui invece questi due fattori vengono disaccoppiati: crescere sostenibilmente e lasciare che le nostre risorse si possano riprodurre, quindi non esaurirle”. Così Roberta Lombardi, assessora alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale della Regione Lazio, ai microfoni di ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 5 febbraio 2022) “Come Italia abbiamo spinto, attraverso il ministro Cingolani, che venisse inserito il gas nella tassonomia verde dalla Commissione Ue. Il gas è una fonte fossile, anche se lo chiamano gas naturale, in realtà è una fonte fossile esauribile, inquinante, meno di altre fonti, meno del petrolio ma comunque inquinante. Dispiace che ci sia stata questa insistenza da parte dell’Italia perché venisse inserito anche il gas. Sicuramente sarà necessaria una fase di transizione da un tipo di economia, società e sviluppo che abbina la crescita con il consumo di risorse ad un modello in cui invece questi due fattori vengono disaccoppiati: crescere sostenibilmente e lasciare che le nostre risorse si possano riprodurre, quindi non esaurirle”. Così Roberta, assessora alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale della Regione, ai microfoni di ...

