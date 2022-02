Sì, è la maternità che fonda il mondo (non solo con la gioia e i dolori del parto) (Di venerdì 4 febbraio 2022) Gentile direttore, leggo, nell'articolo "La maternità fonda il mondo (Amore, non solo rispetto)" del filosofo e giurista Francesco D'Agostino ("Avvenire", 2 febbraio 2021 ) che "se e quando intenzionalmente e ... Leggi su avvenire (Di venerdì 4 febbraio 2022) Gentile direttore, leggo, nell'articolo "Lail(Amore, nonrispetto)" del filosofo e giurista Francesco D'Agostino ("Avvenire", 2 febbraio 2021 ) che "se e quando intenzionalmente e ...

Advertising

beu2009 : @renatobrunetta te le farei provare le mie 12 ore di lavoro al giorno di media per 1400 euro con contributi in gest… - mennasesto : @folleragione @Marina_sverige @Micolbass @pippo_campiotti Tranquillo che nessuno fallisce per una sostituzione maternità - toninter75 : RT @annatrieste: Mattarella: 'Dignità è non essere costretta a scegliere tra lavoro e maternità' Scuorno, aggiungo io, è applaudire in aula… - Stefy_61 : RT @annatrieste: Mattarella: 'Dignità è non essere costretta a scegliere tra lavoro e maternità' Scuorno, aggiungo io, è applaudire in aula… - EffeBoccia : @Quirinale Le donne in maternità che vengono discriminate perché non vaccinate invece non hanno dignità? -

Ultime Notizie dalla rete : maternità che Sì, è la maternità che fonda il mondo (non solo con la gioia e i dolori del parto) ... a mio parere ha forza solo se non si concepisce l'esistenza di una maternità spirituale e morale accanto (e non sempre insieme) alla maternità biologica. A generare non sono solo colei e colui che ...

Montecitorio e gli applausi per Mattarella - di Giuseppe Careri ...piaga che deve essere contrastata con vigore e sanata con la forza della cultura, dell'educazione, dell'esempio'. 'Dignità è non dover essere costrette a scegliere tra lavoro e maternità'. Dignità è ...

Sì, è la maternità che fonda il mondo (non solo con la gioia e i dolori del parto) Avvenire ... a mio parere ha forza solo se non si concepisce l'esistenza di unaspirituale e morale accanto (e non sempre insieme) allabiologica. A generare non sono solo colei e colui......piagadeve essere contrastata con vigore e sanata con la forza della cultura, dell'educazione, dell'esempio'. 'Dignità è non dover essere costrette a scegliere tra lavoro e'. Dignità è ...