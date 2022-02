Sci alpino | Sofia Goggia partirà per le Olimpiadi il 7 febbraio L’annuncio di Malagò

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 febbraio 2022) “Soffro maledettamente a pensare di essere lontano dalle gare. Mi sono dato un obiettivo: riuscire a esserci sabato per Francesca Lollobrigida e Arianna Fontana”. Il Covid-19 ha scombussolato i piani di Giovanni, presidente del CONI, pronto ad assistere ai Giochi Olimpici invernali di Pechino e invece costretto a stare in isolamento in terra cinese a causa di un tampone positivo. Il numero uno dello sport italiano però, come confidato alla Gazzetta dello Sport, sta bene: “Praticamente zero sintomi, solo un po’ di raffreddore. L’ho pensato: se non mi fossi vaccinato come mi sarei ritrovato ora? Il booster, anche psicologicamente, mi ha aiutato”. Un occhio di riguardo alla sua squadra a Cinque Cerchi: “Dobbiamo cercare di fare meglio di quattro anni fa. Vincere più di 10 medaglie e più di tre ori. Però una cosa già è bellissima: quando leggo sulla Gazzetta che ...