Sci alpino, Dominik Paris cresce nella seconda prova di discesa olimpica. Kilde fa paura (Di venerdì 4 febbraio 2022) Come era facilmente preventivabile, la seconda prova della discesa maschile di sci alpino di Yanqing valevole per i Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022, ha iniziato a dare qualche indicazione più precisa. Dopo un primo allenamento decisamente interlocutorio, oggi gli atleti hanno iniziato a scaldare maggiormente i motori, con risultati che confermano due aspetti: la pista è complicata e, in secondo luogo, non c’è un unico grande favorito che punterà alla medaglia d’oro ed i distacchi risicatissimi lo sottolineano. Passando ai risultati, la seconda prova si è disputata con condizioni ideali, con sole pieno e una temperatura ancora una volta rigida (-14°), la neve di conseguenza si presentava compatta. La partenza era fissata a quota 2.179 metri, con arrivo a 1.285. Lunghezza del ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022) Come era facilmente preventivabile, ladellamaschile di scidi Yanqing valevole per i Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022, ha iniziato a dare qualche indicazione più precisa. Dopo un primo allenamento decisamente interlocutorio, oggi gli atleti hanno iniziato a scaldare maggiormente i motori, con risultati che confermano due aspetti: la pista è complicata e, in secondo luogo, non c’è un unico grande favorito che punterà alla medaglia d’oro ed i distacchi risicatissimi lo sottolineano. Passando ai risultati, lasi è disputata con condizioni ideali, con sole pieno e una temperatura ancora una volta rigida (-14°), la neve di conseguenza si presentava compatta. La partenza era fissata a quota 2.179 metri, con arrivo a 1.285. Lunghezza del ...

