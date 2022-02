Marsiglia-Angers, le formazioni ufficiali: Milik titolare (Di venerdì 4 febbraio 2022) La sfida tra Marsiglia e Angers apre la giornata 23 di Ligue 1 (di seguito le formazioni ufficiali). La squadra di Sampaoli è reduce dalla sconfitta per 2-1 nel recupero contro il Lione, ko che ha interrotto una serie positiva di nove partite tra campionato, Europa League e Coppa di Francia. Nonostante les Olympiens si siano portati in vantaggio con Guendouzi, hanno subito la rimonta firmata da Shaqiri e Dembelé. Il Marsiglia ha dunque mancato la possibilità di superare il Nizza al secondo posto, ma resta comunque in piena lotta per un posto ai gironi della prossima Champions League. Proprio assieme ai rivieraschi e al Paris Saint-Germain, les Olympiens vantano la miglior difesa del campionato con 18 gol subiti. Dopo un ottimo avvio di stagione nelle posizioni alte della classifica, ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 4 febbraio 2022) La sfida traapre la giornata 23 di Ligue 1 (di seguito le). La squadra di Sampaoli è reduce dalla sconfitta per 2-1 nel recupero contro il Lione, ko che ha interrotto una serie positiva di nove partite tra campionato, Europa League e Coppa di Francia. Nonostante les Olympiens si siano portati in vantaggio con Guendouzi, hanno subito la rimonta firmata da Shaqiri e Dembelé. Ilha dunque mancato la possibilità di superare il Nizza al secondo posto, ma resta comunque in piena lotta per un posto ai gironi della prossima Champions League. Proprio assieme ai rivieraschi e al Paris Saint-Germain, les Olympiens vantano la miglior difesa del campionato con 18 gol subiti. Dopo un ottimo avvio di stagione nelle posizioni alte della classifica, ...

