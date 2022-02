Iva Zanicchi e l’amicizia con Milva, perché a Sanremo2022 l’omaggio sincero ad un’amica dalla fama internazionale (Di venerdì 4 febbraio 2022) Iva Zanicchi torna a Sanremo, quest’anno in gara per la 11esima volta. Per la quarta serata, serata delle cover, la Zanicchi ha scelto di interpretare il brano “Canzone” di Don Backy nella versione della grande Milva. Iva ha anche deciso di non invitare nessuno a cantare con lei sul palco. Ha ammesso che vari nomi le erano stati proposti, tra i quali cantanti giovani e di successo che apprezza molto. La cantante ha deciso però di andare controcorrente e fare da sola questo omaggio alla sua amata Milva. Le due sono sempre state legate da una forte amicizia e da una solida stima reciproca. La complicità tra le due era evidente soprattutto quando condividevano il palco. Iva Zanicchi omaggia l’amicizia con Milva a Sanremo 2022 Iva Zanicchi è tra ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ivatorna a Sanremo, quest’anno in gara per la 11esima volta. Per la quarta serata, serata delle cover, laha scelto di interpretare il brano “Canzone” di Don Backy nella versione della grande. Iva ha anche deciso di non invitare nessuno a cantare con lei sul palco. Ha ammesso che vari nomi le erano stati proposti, tra i quali cantanti giovani e di successo che apprezza molto. La cantante ha deciso però di andare controcorrente e fare da sola questo omaggio alla sua amata. Le due sono sempre state legate da una forte amicizia e da una solida stima reciproca. La complicità tra le due era evidente soprattutto quando condividevano il palco. Ivaomaggiacona Sanremo 2022 Ivaè tra ...

