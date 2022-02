Inquinamento ambientale | controlli e sequestri nel Napoletano

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiOperazione alto impatto dei Carabinieri della Compagnia di Casoria e dei Carabinieri Forestali volta al contrasto dell’nei comuni di Casoria, Casavatore, Caivano, Afragola Cardito e Arzano. A Casoria, denunciato l’amministratore di un’azienda operante nel settore della verniciatura e riparazione di mezzi pesanti. I militari hanno contestato lo stoccaggio abusivo di rifiuti pericolosi sequestrando un area di 30 metri quadrati. Sequestrato un capannone di circa 2.500 metri quadrati con all’interno delle aree adibite a carrozzeria ed un forno per la verniciatura. A Casavatore i Carabinieri hanno controllato una ditta del luogo che si occupa della produzione di articoli casalinghi in acciaio. Sanzionato l’amministratore unico della società per “mancato adempimento delle prescrizioni autorizzative alle ...

Salernonotizie.it

Operazione alto impatto dei Carabinieri della Compagnia di Casoria e dei Carabinieri Forestali volta al contrasto dell'inquinamento ambientale nei comuni di Casoria, Casavatore, Caivano, Afragola ...