Covid, spesi in farmacia 2,3 miliardi nel 2021: 140 milioni per i tamponi (Di venerdì 4 febbraio 2022) Fare i test antigenici in farmacia è costato nel 2021 agli italiani 140 milioni di euro. Altri 143 milioni sono stati spesi per l'acquisto di mascherine, sempre nelle farmacie. Nel complesso i ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 4 febbraio 2022) Fare i test antigenici inè costato nelagli italiani 140di euro. Altri 143sono statiper l'acquisto di mascherine, sempre nelle farmacie. Nel complesso i ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, spesi in farmacia 2,3 miliardi nel 2021: 140 milioni per i tamponi #2021 #iqvia #italiani - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Covid, spesi in farmacia 2,3 miliardi nel 2021: 140 milioni per i tamponi #2021 #iqvia #italiani - blogLinkes : Covid: spesi in farmacia 2,3 miliardi nel 2021, più 140 milioni in test - MediasetTgcom24 : Covid, spesi in farmacia 2,3 miliardi nel 2021: 140 milioni per i tamponi #2021 #iqvia #italiani… - youfullwellness : #yourfullwellness Covid: spesi in farmacia 2,3 miliardi nel 2021, più 140 milioni in test -