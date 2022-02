Covid in Toscana: 27 morti (15 uomini e 12 donne), oggi 4 febbraio. E 6.769 contagi (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sono 27 i morti per coronavirus di oggi, 4 febbraio 2022, in Toscana. Si tratta di 15 uomini e 12 donne con età media di 81 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 7 a Firenze, 1 a Prato, 1 a Pistoia, 1 a Massa Carrara, 1 a Lucca, 5 a Pisa, 5 a Livorno, 3 a Arezzo, 2 a Grosseto, 1 fuori Toscana. I nuovi contagiati sono 6.769 (3.074 confermati con tampone molecolare e 3.695 da test rapido antigenico) con età media di 36 anni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sono 27 iper coronavirus di, 42022, in. Si tratta di 15e 12con età media di 81 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 7 a Firenze, 1 a Prato, 1 a Pistoia, 1 a Massa Carrara, 1 a Lucca, 5 a Pisa, 5 a Livorno, 3 a Arezzo, 2 a Grosseto, 1 fuori. I nuoviati sono 6.769 (3.074 confermati con tampone molecolare e 3.695 da test rapido antigenico) con età media di 36 anni L'articolo proviene da Firenze Post.

