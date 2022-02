21esima giornata Eurolega 2021/22: Il Fenerbache ferma la corsa di Milano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Dopo cinque vittorie consecutive Milano riassapora il gusto amaro della sconfitta. Al Forum di Assago, i meneghini cedono al Fenerbache 71-60 nella 21esima giornata Eurolega 2021/22. Match mai in discussione con i turchi sempre padroni del gioco. Nonostante la sconfitta, l’Olimpia resta sempre terza in classifica alle spalle di Barcellona e Real Madrid. 21esima giornata Eurolega 2021/22: come è andata tra Fenerbache e Olimpia Milano? Si ferma a cinque la striscia di vittorie consecutive di Milano che deve arrendersi al Fenerbache. I turchi partono subito forte chiudendo in vantaggio il primo quarto (18-12), con ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 4 febbraio 2022) Dopo cinque vittorie consecutiveriassapora il gusto amaro della sconfitta. Al Forum di Assago, i meneghini cedono al71-60 nella/22. Match mai in discussione con i turchi sempre padroni del gioco. Nonostante la sconfitta, l’Olimpia resta sempre terza in classifica alle spalle di Barcellona e Real Madrid./22: come è andata trae Olimpia? Sia cinque la striscia di vittorie consecutive diche deve arrendersi al. I turchi partono subito forte chiudendo in vantaggio il primo quarto (18-12), con ...

Ultime Notizie dalla rete : 21esima giornata Il Messina rimonta due volte sul Palermo e ottiene il pari nel derby di Sicilia Pareggio per 2 - 2 al Barbera nel derby Palermo - Acr Messina, valido per la 21esima giornata del girone C di Serie C. Rosanero in doppio vantaggio nel primo tempo con Brunori e Valente, nella ripresa la rimonta dei giallorossi con Concalves e Marginean. Prima del fischio d'...

Real Forte vola con Grassi e Di Paola; Seravezza ko col Ravenna CALCIO D - Turno infrasettimanale in serie D con la disputa della 21esima giornata. Real Forte vince 2 - 0 con i goals di Grassi e Di Paola (200 reti in carriera). Seravezza battuto (0 - 3) dal forte Ravenna che la sblocca con Prati in avvio di ripresa e poi la ...

Serie C-Girone C, 21esima giornata: le formazioni ufficiali delle sfide delle 14:30 Mediagol.it Tutti pazzi per Lucca: il Pisa fissa il prezzo per giugno Archiviata la sessione di riparazione di calciomercato, il Pisa torna al lavoro in vista della trasferta di Alessandria, valida per la 21esima giornata di Serie B. I toscani sono chiamati a vincere ...

Ascoli Calcio, Valentini a Lattemiele: “Grande feeling con Sottil e Pulcinelli. Abbiamo un gruppo unito e motivato” Il direttore sportivo dell'Ascoli Marco Valentini, all'antivigilia del match interno con il Perugia valevole per la 21esima giornata del campionato di Serie B, è intervenuto stasera in diretta alla ...

