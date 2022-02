Violenza sulle donne all’interno di una relazione di coppia: quali sono gli indicatori e quali sono gli allarmi (Di giovedì 3 febbraio 2022) Articolo a cura della dott.ssa Michela Garzia – Psicologa della Rete dei CAV SanFra Il fenomeno della Violenza di genere, notoriamente strutturale e radicato nelle disuguaglianze sociali ancora oggi contemplate tra uomini e donne e che colpisce queste ultime proprio in quanto tali, è oramai riconosciuto come una vera e propria violazione dei diritti umani fondamentali poiché, a fronte delle caratteristiche che lo contraddistinguono, priva le donne del diritto ad essere libere e sicure, di non essere sottoposte ad alcuna forma di tortura né a trattamenti crudeli, di godere di una posizione di parità all’interno del nucleo familiare e, nei casi più estremi, anche del diritto alla vita. Violenza all’interno della coppia è una negazione di un diritto umano Tutto ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 3 febbraio 2022) Articolo a cura della dott.ssa Michela Garzia – Psicologa della Rete dei CAV SanFra Il fenomeno delladi genere, notoriamente strutturale e radicato nelle disuguaglianze sociali ancora oggi contemplate tra uomini ee che colpisce queste ultime proprio in quanto tali, è oramai riconosciuto come una vera e propria violazione dei diritti umani fondamentali poiché, a fronte delle caratteristiche che lo contraddistinguono, priva ledel diritto ad essere libere e sicure, di non essere sottoposte ad alcuna forma di tortura né a trattamenti crudeli, di godere di una posizione di paritàdel nucleo familiare e, nei casi più estremi, anche del diritto alla vita.dellaè una negazione di un diritto umano Tutto ...

