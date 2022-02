VIDEO Freestyle, Pechino 2022: Jakara Anthony vince la qualifica nelle moguls (Di giovedì 3 febbraio 2022) Le Olimpiadi di Pechino 2022 si apriranno ufficialmente domani con la Cerimonia d’Apertura (alle ore 13.00), ma alcune discipline hanno già cominciato il loro programma olimpico. E’ il caso delle moguls, che hanno già tenuto la fase di qualificazione. In campo femminile la migliore è stata l’australiana Jakara Anthony, che si è imposta davanti alla francese Perrine Laffont e all’americana Jeelin Kauf. Qui di seguito il VIDEO della qualifica di Jakara Anthony. Freestyle, Pechino 2022: Jakara Anthony si impone nelle qualificazioni di moguls, seconda Laffont VIDEO ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) Le Olimpiadi disi apriranno ufficialmente domani con la Cerimonia d’Apertura (alle ore 13.00), ma alcune discipline hanno già cominciato il loro programma olimpico. E’ il caso delle, che hanno già tenuto la fase dizione. In campo femminile la migliore è stata l’australiana, che si è imposta davanti alla francese Perrine Laffont e all’americana Jeelin Kauf. Qui di seguito ildelladisi imponezioni di, seconda Laffont...

