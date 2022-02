Stoner e la sua malattia | «C’erano weekend in cui più forte andavo in pista e più volevo morire»

(Di giovedì 3 febbraio 2022) L’ex campione del mondo australiano di Motomondiale, Casey, ha rilasciato un’intervista al podcast Gypsy Tales parlando delle due patologie contro le quali si è trovato a combattere in carriera: prima l’affaticamento cronico, poi l’ansia. Le sue parole sono riportate dalla Gazzetta dello Sport. “dei giorni che ero ‘malato come un cane’. Poiqueidove piùin, più. Mi sdraiavo sul pavimento del mio motorhome, raggomitolato, con i nodi allo stomaco. Noncorrere. Non potevo sentirmi peggio. Avevo una grande apprensione. Avvertivo la pressione della squadra, di tutti quelli che mi avevano aiutato. Avevo un team di 70 persone lì, e soprattutto quando sei ...

Ma per Casey, i veri nemici da affrontare nella vita non hanno avuto il nome di Valentino Rossi o Jorge Lorenzo. No, perché labattaglia personale, sia fisica che mentale, l'australiano l'...Nel 2007 partimmo aggressivi per rivincere e invece arrivò Casey. Quell'anno trovammo dei ... Sono quattro Mondiali, ma ognuno ha unasfaccettatura, una storia diversa e un valore tutto suo". ...Casey Stoner ha scritto pagine di storia in MotoGP prima del ritiro ... non può dirsi altrettanto per milioni di appassionati che avrebbero voluto ancora vivere delle sue pieghe e dei trionfi in ...Stoner, uno dei piloti più talentuosi degli ... Sono stato molto bravo a dirmi di ingoiare il rospo e andare avanti sulla mia strada".