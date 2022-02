Sanremo 2022, Seconda Puntata: Checco Zalone Incanta Il Pubblico! (Di giovedì 3 febbraio 2022) Sanremo 2022, Seconda serata: si sono esibiti tutti gli altri 13 cantanti rimasti in gara così il pubblico ha potuto ascoltare tutte le 25 canzoni. A votare anche in questo secondo appuntamento con il Festival sono stati i giornalisti che hanno stilato la prima classifica generale. Grande spazio agli ospiti e alle risate con Checco Zalone. Momento da ricordare con Lorena Cesarini ad inizio Puntata. Ecco tutto quello che è successo in questa Seconda serata di Sanremo 2022 e la classifica generale completa. Sanremo 2022, 2^ serata: il discorso di Lorena Cesarini sul razzismo e le gag di Checco Zalone! Amadeus ha aperto la serata del Festival ricordando la grande Monica ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 3 febbraio 2022)serata: si sono esibiti tutti gli altri 13 cantanti rimasti in gara così il pubblico ha potuto ascoltare tutte le 25 canzoni. A votare anche in questo secondo appuntamento con il Festival sono stati i giornalisti che hanno stilato la prima classifica generale. Grande spazio agli ospiti e alle risate con. Momento da ricordare con Lorena Cesarini ad inizio. Ecco tutto quello che è successo in questaserata die la classifica generale completa., 2^ serata: il discorso di Lorena Cesarini sul razzismo e le gag di! Amadeus ha aperto la serata del Festival ricordando la grande Monica ...

SanremoRai : ?? @Mahmood_Music & #Blanco ?? #Brividi L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @AnaMenaMusic ?? #DuecentomilaOre L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @michele_bravi ?? #InvernoDeiFiori L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - aqua_tossy : RT @armani: Margherita Mazzucco attends the 2022 Sanremo Festival in #GiorgioArmani @SanremoRai #Sanremo2022 - HuffPostItalia : L'Italia ha voglia di musica e risate. Ascolti super per Sanremo nella seconda serata -