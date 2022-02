Napoli, infortunio Lozano in Nazionale: esce in barella. La condizioni (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nel corso del match tra Messico e Panama, Lozano ha subito un duro colpo al braccio ed è stato costretto a uscire in barella Arrivano brutte notizie per il Napoli dagli impegni per le Nazionali. Nella notte, infatti, Hirving Lozano è uscito in barella nel corso di Messico-Panama. L’esterno azzurro è infatti stato vittima di una brutta caduta che gli hanno provocato un infortunio al braccio. Il messicano è stato costretto a uscire e, dopo i primi controlli effettuati in ospedale, si parla di una possibile lussazione. Lozano è quindi in dubbio per la partita di domenica che il Napoli giocherà in casa del Venezia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nel corso del match tra Messico e Panama,ha subito un duro colpo al braccio ed è stato costretto a uscire inArrivano brutte notizie per ildagli impegni per le Nazionali. Nella notte, infatti, Hirvingè uscito innel corso di Messico-Panama. L’esterno azzurro è infatti stato vittima di una brutta caduta che gli hanno provocato unal braccio. Il messicano è stato costretto a uscire e, dopo i primi controlli effettuati in ospedale, si parla di una possibile lussazione.è quindi in dubbio per la partita di domenica che ilgiocherà in casa del Venezia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Napoli, infortunio Lozano in nazionale: out in barella, le sue condizioni Fantacalcio ® Napoli, infortunio Lozano in Nazionale: esce in barella. La condizioni L’esterno azzurro è infatti stato vittima di una brutta caduta che gli hanno provocato un infortunio al braccio ... Lozano è quindi in dubbio per la partita di domenica che il Napoli giocherà in casa ...

Napoli, infortunio Lozano: possibile lussazione del braccio, i tempi di recupero Nuovo infortunio per Lozano durante l’impegno con la sua Nazionale nella sfida tra Messico-Panama. L’attaccante del Napoli, dopo essere scivolato a terra in uno scontro di gioco fortuito, si sarebbe ...

