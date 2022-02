Jeff Bezos, uno storico ponte di Rotterdam sarà smontato per far passare il super yacht del fondatore di Amazon (Di giovedì 3 febbraio 2022) Uno dei ponti più iconici di Rotterdam verrà parzialmente smontato per consentire il passaggio del nuovo yacht di Jeff Bezos. Il fondatore di Amazon, infatti, ha deciso di commissionare la costruzione di un enorme yacht alla società navale Oceanco di Alblasserdam, a est di Rotterdam: la nuova imbarcazione costerà 430 milioni di euro e sarà lunga 127 metri. Lo scafo a tre alberi sarà così grande da non poter passare sotto il Koningshaven, noto ai residenti di Rotterdam come “De Hef”. La soluzione trovata dal comune è quella di smantellare temporaneamente il ponte storico per far passare lo yacht: dato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Uno dei ponti più iconici diverrà parzialmenteper consentire il passaggio del nuovodi. Ildi, infatti, ha deciso di commissionare la costruzione di un enormealla società navale Oceanco di Alblasserdam, a est di: la nuova imbarcazione costerà 430 milioni di euro elunga 127 metri. Lo scafo a tre albericosì grande da non potersotto il Koningshaven, noto ai residenti dicome “De Hef”. La soluzione trovata dal comune è quella di smantellare temporaneamente ilper farlo: dato ...

Advertising

ilpost : Un ponte storico di Rotterdam sarà smontato per far passare il superyacht di Jeff Bezos - simzed : @vanabeau @La_manina__ Peccato che Jeff Bezos non fosse di umili origini e che si sia costruito da solo è un mito… - diego4all : RT @fattoquotidiano: Jeff Bezos, uno storico ponte di Rotterdam sarà smontato per far passare il super yacht del fondatore di Amazon https:… - fattoquotidiano : Jeff Bezos, uno storico ponte di Rotterdam sarà smontato per far passare il super yacht del fondatore di Amazon - zazoomblog : Rotterdam smonta un ponte per far passare lo yacht di Jeff Bezos FOTO - #Rotterdam #smonta #ponte #passare -