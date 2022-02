Gratta e Vinci, 4 vincite da 50 mila euro: occhio a questo biglietto (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tante le Vincite importanti arrivate grazie ai Gratta e Vinci in queste ore: tra i biglietti fortunati uno è sicuramente da tenere d’occhio Quattro colpi davvero importanti sono arrivati nelle ultime ore per i giocatori appassionati di Gratta e Vinci. Che stanno raccogliendo tantissimi sorrisi grazie ai tagliandi della lotteria istantanea, che non smette di L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tante lete importanti arrivate grazie aiin queste ore: tra i biglietti fortunati uno è sicuramente da tenere d’Quattro colpi davvero importanti sono arrivati nelle ultime ore per i giocatori appassionati di. Che stanno raccogliendo tantissimi sorrisi grazie ai tagliandi della lotteria istantanea, che non smette di L'articolo proviene da Consumatore.com.

Ultime Notizie dalla rete : Gratta Vinci Truffa Gratta e vinci, condannata coppia di tabaccai che intascava i biglietti vincenti SULMONA. Erano finiti sotto processo perché secondo l'accusa, tramite un espediente, riuscivano a verificare se tra i biglietti Gratta e vinci in vendita nella loro tabaccheria vi fossero quelli vincenti. Vincite che intascavano, rimettendo in vendita gli altri tagliandi senza premi. Ieri per due coniugi sulmonesi, Alessandro ...

10eLotto, la giocata da sogno: tanti, tantissimi soldi e una nuova vita Niente a che vedere con i 5 milioni al Gratta e vinci di Crotone di qualche giorni fa certo, ma in ogni caso una vincita di tutto rispetto. Si vince con un 'otto doppio numero oro', nove i numeri ...

Gratta e vinci, il premio è sensazionale: pochi secondi e la vita lo travolge ContoCorrenteOnline.it Gratta e Vinci, 4 vincite da 50 mila euro: occhio a questo biglietto Tante le vincite importanti arrivate grazie ai Gratta e vinci in queste ore: tra i biglietti fortunati uno è sicuramente da tenere d’occhio Quattro colpi davvero importanti sono arrivati nelle ultime ...

"Green pass? Controlli a campione ogni 5" "E a volte scopriamo anche quelli falsi" procedo con delle verifiche a campione mentre a chi si ferma a leggere in edicola o a grattare i Gratta e Vinci al banco lo chiedo sempre". In alcune tabaccherie sono stati scovati anche alcuni ...

