Scuola, i ministri leghisti non votano le norme su dad e quarantene: “Discriminatorie per i non vaccinati”. Ma Giorgetti non va in Cdm (Di mercoledì 2 febbraio 2022) “Sono norme che discriminano i bambini non vaccinati“. È per questo motivo, a quanto si apprende, che i ministri della Lega non hanno votato a favore delle sulle nuove regole su dad e quarantene a Scuola varate da palazzo Chigi. Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha abbandonato il Consiglio dei ministri, mentre la titolare delle Autonomie Erika Stefani si è astenuta. Ma la spaccatura è anche interna al Carroccio, perché il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti – tra gli uomini di governo più vicini al premier Mario Draghi – ha invece scelto di non presentarsi proprio nè in Cdm nè alla precedente cabina di regia, così da non doversi opporre alla delibera come aveva deciso il partito. Poco prima dell’inizio delle riunioni, il titolare del Mise ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) “Sonoche discriminano i bambini non“. È per questo motivo, a quanto si apprende, che idella Lega non hanno votato a favore delle sulle nuove regole su dad evarate da palazzo Chigi. Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha abbandonato il Consiglio dei, mentre la titolare delle Autonomie Erika Stefani si è astenuta. Ma la spaccatura è anche interna al Carroccio, perché il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo– tra gli uomini di governo più vicini al premier Mario Draghi – ha invece scelto di non presentarsi proprio nè in Cdm nè alla precedente cabina di regia, così da non doversi opporre alla delibera come aveva deciso il partito. Poco prima dell’inizio delle riunioni, il titolare del Mise ha ...

