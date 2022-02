Salvini | ' vendetta' su Toti | destabilizzare la giunta della Liguria dopo la rottura nel voto al Quirinale

Advertising

globalistIT : Se l'è legata al dito... #toti #salvini #Liguria - FabioC_Spada : RT @anna11824: Veramente tutti quelli che hanno stracciato la tessera lo hanno fatto perché Salvini ha dato troppo ascolto a Zaia, Fedriga… - anna11824 : Veramente tutti quelli che hanno stracciato la tessera lo hanno fatto perché Salvini ha dato troppo ascolto a Zaia,… - giuliabottini : Quirinale, Silvio Berlusconi 'pronto a stracciare l'accordo': voci sulla vendetta contro Salvini e Meloni - giusnico19511 : @PieraBelfanti @Mariate48641882 la meloni l'ho vista piu' stravolta del solito e medita vendetta verso i suo cari a… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini vendetta

Globalist.it

... Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria e leaer di Coraggio Italia, in un intervista al Corriere della Sera, risponde alle accuse del leader della Lega Matteodopo la debaclè del ...Sarà questa ladi Meloni per quello che lei reputa a tutti gli effetti " un tradimento " da parte diper come si è conclusa la partita quirinalizia. Anzi, " l'ennesimo tradimento ". "...“Mi definisce Superman? E io lo ringrazio”: Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria e leaer di Coraggio Italia, in un intervista al Corriere della Sera, risponde alle accuse del leader della ...È corretto discutere questi aspetti nella situazione contingente che, per le innumerevoli criticità di ordine economico e sanitario, richiede la più sollecita priorità? E infatti, come volevasi dimost ...