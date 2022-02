O forse sei tu: testo e significato della canzone di Elisa a Sanremo 2022 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Elisa è in gara al Festival di Sanremo 2022 con il brano intitolato O forse sei tu. La cantante triestina torna sul palco dell’Ariston a distanza di 21 anni dalla sua prima e unica partecipazione, motivo che l’ha spinta a puntare ad un brano molto profondo. Scopriamo testo e significato della canzone. O forse sei tu: il testo della canzone di Elisa a Sanremo 2022 Sarà che il tempo poi alla fine proprio non ci sfiora O forse è solamente il cielo Quando si colora un po’ di più O forse sei tu O forse sei tu Ti capirei se non dicessi neanche una parola Mi basterebbe un solo sguardo Per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 2 febbraio 2022)è in gara al Festival dicon il brano intitolato Osei tu. La cantante triestina torna sul palco dell’Ariston a distanza di 21 anni dalla sua prima e unica partecipazione, motivo che l’ha spinta a puntare ad un brano molto profondo. Scopriamo. Osei tu: ildiSarà che il tempo poi alla fine proprio non ci sfiora Oè solamente il cielo Quando si colora un po’ di più Osei tu Osei tu Ti capirei se non dicessi neanche una parola Mi basterebbe un solo sguardo Per ...

Advertising

marattin : In politica ti hanno già fatto una pernacchia (grazie a Dio) a breve forse pure in Accademia. Visto che non ti sei… - elisatoffoli : “O forse sei tu” Stasera a Sanremo Stanotte fuori ovunque #OforseSeiTu #sanremo2022 - nonhofantasia32 : O forse sei tu Tuo padre,mia madre,Lucia Sei tu ogni volta è così Virale voglio amarti Tantissimo Farfalle C… - FacciaDoppia : Parla con più enfasi di Mara che della fidanzata, anniversario strano, forse preferiva passarlo con Mara. Ma il tuo… - UranoRebel : @Yashi87p Forse tu non dai rispetto e sei una merda, non io. Sono orgogliosamente sbattezzato e non permetto più a… -