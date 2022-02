La Russia manda all'aria la diplomazia e attacca Boris Johnson: 'È totalmente confuso' (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Mosca risponde con toni molto aggressivi alla visita di Borsi Johnson a Kiev, in Ucraina, dove ha accusato la Russia di aver puntato una pistola alla testa dell'Ucraina: primo ministro britannico ... Leggi su globalist (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Mosca risponde con toni molto aggressivi alla visita di Borsia Kiev, in Ucraina, dove ha accusato ladi aver puntato una pistola alla testa dell'Ucraina: primo ministro britannico ...

Advertising

GabrieleCarrer : RT @formichenews: La partita in Ucraina è anche cyber. Biden manda la sua esperta a Bruxelles Anne Neuberger a Bruxelles e poi a Varsavia… - formichenews : La partita in Ucraina è anche cyber. Biden manda la sua esperta a Bruxelles Anne Neuberger a Bruxelles e poi a Var… - Yoda15271485 : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #18gennaio2022 #UK manda in #Ucraina uomini, mezzi e missili anti carro a 3.000 Km da… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #18gennaio2022 #UK manda in #Ucraina uomini, mezzi e missili anti carro a 3.0… - a_laic : Il governo Sanchez manda centinaia di soldati alla frontiera con la Russia. -