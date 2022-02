I 100 anni dell’Ulisse di Joyce | a spasso tra i luoghi dublinesi che amava

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) La capitale dublinese riserva non poche sorprese agli appassionati di un dei libri più famosi del ‘900 o ai neofiti che vogliano scoprirlo. 02 02 2022 è la data del centenario dell’Ulysses di James, scrittore irlandese tra i più importanti del ‘900, che iniziò a scrivere al suo capolavoro a Trieste, città che amò moltissimo e in cui visse quasi ininterrottamente tra il 1904 al 1915. È un testo, quindi, molto “italiano”, nell’ispirazione e nei tempi di stesura, e si potrebbe azzardare, senza correre il rischio di esagerare, a immaginarlo anche come un ponte ideale tra la città giuliana e la capitale irlandese, sua protagonista indiscussa, insieme ai coniugi Bloom e a personaggi chiave come Stephen Dedalus. Forse, anche per questo, non è un caso che l’Italia sia il Paese con il più alto numero di traduzioni del romanzo. E a proposito di cose non casuali, tornando ...