Editoria | Moles | “Buona e corretta informazione va sempre difesa e mantenuta”

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – “La, e quindi chi la fa, non possono che essere un bene primario e quindi componente fondamentale dell’interesse nazionale. E in quanto interesse nazionale va difeso e mantenuto. E quindi l’, il giornalismo, l’, sono tante cose, sicuramente una componente essenziale di una democrazia liberale, compiuta. Ma soprattutto sono essi stessi un valore, così come sono felice che si sia trovata soluzione equa ed equilibrata per quanto riguarda la certezza e sicurezza pensionistica degli operatori di questo settore, ancor più questo valore e tutti coloro che lo creano deve essere riconosciuto, sostenuto, tutelato e se occorre, anche se spero che non ce ne sia bisogno, difesoe comunque”. Lo ha detto Giuseppe ...

Adnkronos

Lo ha annunciato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all', Giuseppe, chiudendo i lavori del seminario 'L'Inpgi passa all'Inps. Come cambia la busta paga e il ...Apriremo molti tavoli di lavoro sul tema " ha aggiunto Bardi - , sentiremo le istanze di tutti gli operatori, ci confronteremo anche con il sottosegretario all', con cui ho avuto una ...Lo ha annunciato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'editoria, Giuseppe Moles, chiudendo i lavori del seminario 'L'Inpgi passa all'Inps. Come cambia la busta paga e il ...Roma, 2 feb. (Adnkronos/Labitalia) - "La buona e corretta informazione, e quindi chi la fa, non possono che essere un bene primario e quindi componente fondamentale dell'interesse nazionale. E in quan ...