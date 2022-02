Doping: nuovo metodo test a Pechino 2022, Wada 'sviluppo entusiasmante per l'antidoping' (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Pechino, 2 feb. (Adnkronos) - Il test Dbs (dry blood spot), utilizzato ufficialmente per la prima volta ai Giochi olimpici invernali di Pechino, è uno sviluppo entusiasmante per l'antiDoping, ha affermato Witold Banka, presidente del World Anti-Doping Agenzia (Wada). In una conferenza stampa Banka ha affermato che questo metodo di test innovativo, che richiede solo poche gocce di sangue dal polpastrello dell'atleta per asciugarlo su una carta assorbente per consentire agli scienziati di analizzare determinate sostanze, comporta numerosi vantaggi rispetto alle forme tradizionali. "È una pratica più semplice per raccogliere, trasportare e conservare i campioni con ulteriori vantaggi", ha affermato Banka. Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022), 2 feb. (Adnkronos) - IlDbs (dry blood spot), utilizzato ufficialmente per la prima volta ai Giochi olimpici invernali di, è unoper l'anti, ha affermato Witold Banka, presidente del World Anti-Agenzia (). In una conferenza stampa Banka ha affermato che questodiinnovativo, che richiede solo poche gocce di sangue dal polpastrello dell'atleta per asciugarlo su una carta assorbente per consentire agli scienziati di analizzare determinate sostanze, comporta numerosi vantaggi rispetto alle forme tradizionali. "È una pratica più semplice per raccogliere, trasportare e conservare i campioni con ulteriori vantaggi", ha affermato Banka. Il ...

Advertising

TV7Benevento : Doping: nuovo metodo test a Pechino 2022, Wada 'sviluppo entusiasmante per l'antidoping' - - ninius82 : @robypec75 @Sarraci20282706 @granatiere1906 @AndreArmageddon @tisola_tony @SimBarg No caro napoleso, passarono 10 a… - napolista : Jacobs e il nuovo tatuaggio: «Niente creme per rischio doping. Ho visto le stelle ma ne è valsa la pena» Alla Gazz… - gabrielano007 : @AlbertoScevola @notpetko Magari questo rito serve per poter limitare la magic borra e poterla assaporare senza inc… -