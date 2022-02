Covid 19 in Campania | bollettino del 1 febbraio | 10 287 positivi

(Di mercoledì 2 febbraio 2022)19 in: ildi ieri, lunedì 31 gennaio, parla di 10.287 nuovisu 79.994 tamponi analizzati. Sono 10.287 ial19 indel giorno (7.766all’antigenico e 2.521 al test molecolare) sui 79.994 test effettuati per una percentuale di contagio pari al 12,85%, in leggera discesa rispetto

Advertising

GerardoRuggie16 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA Ecco l’aggiornamento?? - teleischia : COVID. CAMPANIA. IL BOLLETTINO: 10.287 CONTAGI E 17 DECEDUTI - StabiaChannel : #Cronaca #Campania - Covid-19, scende il numero dei decessi, stabile tasso contagio LEGGI LA NEWS:… - statodelsud : Covid Campania, 10.287 casi. In terapia intensiva 90 pazienti - Pino__Merola : Covid Campania, 10.287 casi. In terapia intensiva 90 pazienti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

Non c'è solo l'emergenzaa determinare grande preoccupazione per le zone rosse: è così anche ... Trend in discesa anche in, dove al bilancio negativo di Volturno e Sele , si aggiungono ...Sono 10.287 i nuovi casi diregistrati ieri in, 7.766 dei quali sono risultati positivi al tampone antigenico e 2.521 al molecolare. Sono stati analizzati complessivamente 79.994 test, ...Sono 10.287 i nuovi casi di Covid registrati ieri in Campania, 7.766 dei quali sono risultati positivi al tampone antigenico e 2.521 al molecolare. (Il Messaggero) Terapie intensive: -25. Sono 118.994 ...Da inizio pandemia le vittime sono state 510 nella Regione. CAMPANIA – Sono 10.287 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 2 febbraio, in Campania, 7.766 dei quali sono risultati positivi al ...