'Basta vanità personali'. Grillo frena la rissa a 5 Stelle. Conte lo ringrazia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Cupio dissolvi". E' il titolo del post pubblicato da Beppe Grillo sul suo blog per tentare di sedare la guerra in atto all'interno al Movimento 5 Stelle tra il ministro degli Esteri Luigi di Maio e l'... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Cupio dissolvi". E' il titolo del post pubblicato da Beppesul suo blog per tentare di sedare la guerra in atto all'interno al Movimento 5tra il ministro degli Esteri Luigi di Maio e l'...

Ultime Notizie dalla rete : Basta vanità 'Basta vanità personali'. Grillo frena la rissa a 5 Stelle. Conte lo ringrazia Non dissolvete il dono del padre nella vanità personale (figli miei). Il necessario è saper rinunciare a sè per il bene di tutti, che è anche poter parlare con la forza di una sola voce. Poi la ...

