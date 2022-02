Traffico Roma del 01-02-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 1 febbraio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione in tangenziale incolonnamenti verso San Giovanni tra viale di Tor di Quinto e via Salaria nel quartiere Aureliorallentato per un incidente in via della Madonna del Riposo di via San Pio Quinto altri incidenti con rallentamenti segnalati dalla polizia locale Al momento in via Casilina in prossimità di via Carpineto lungo via Galli all’altezza di via Licia e sul Ponte Sisto all’incrocio con Lungotevere dei vallati file poi su via Trionfale tra Piazzale delle Medaglie d’Oro Il dialetto Filipponi In quest’ultima direzione prudenza in via Ostiense per la presenza di un veicolo in panne sulla carreggiata Perotti all’altezza dell’ippodromo di Tor di scorrevole invece la circolazione sul raccordo dettagli di queste e di altre notizie sul sitopunto luceverde.it Un saluto da Valerio ...