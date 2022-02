Saronni a Goodwood 40 anni dopo: un evento per celebrare la 'fucilata' del 1982 (Di martedì 1 febbraio 2022) 'Spero che venga anche Moser, sarebbe bello. Naturalmente l'ordine d'arrivo non cambierebbe, rivincerei io...'. Giuseppe Saronni scherza al telefono con la Gazzetta a proposito del progetto celebrativo che sta nascendo per ricordare quella che per sempre è rimasta 'la fucilata di Goodwood', cioè uno dei gesti più iconici di tutta la storia del ciclismo e ... Leggi su gazzetta (Di martedì 1 febbraio 2022) 'Spero che venga anche Moser, sarebbe bello. Naturalmente l'ordine d'arrivo non cambierebbe, rivincerei io...'. Giuseppescherza al telefono con la Gazzetta a proposito del progetto celebrativo che sta nascendo per ricordare quella che per sempre è rimasta 'ladi', cioè uno dei gesti più iconici di tutta la storia del ciclismo e ...

