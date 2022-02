Sanremo 2022, Noemi – «Ti amo non lo so dire» (Di martedì 1 febbraio 2022) Figlia artistica del talent show X Factor, Noemi è una veterana del Festival di Sanremo: per lei è la settima volta sul palco dell’Ariston. E canterà Ti amo non lo so dire. Oltre a vantare collaborazioni con signore e signori della musica come Fiorella Mannoia, Irene Grandi e Claudio Baglioni, registra anche un record personale. Il 21 giugno 2017, la cantante è entrata nei Guinness dei primati per il maggior numero di concerti eseguiti in dodici ore: nove. Tra le fatiche dell’ultimo anno, oltre alla partecipazione alla scorsa edizione del Festival con Glicine, spicca anche il brano Makumba con Carl Brave, il singolo Guardare giù e il concerto al Millennium Amphitheatre di Dubai in occasione dell’Expo2020, dopo essere stata scelta come rappresentante dell’Italia. Il testo di Ti amo non lo so dire di ... Leggi su open.online (Di martedì 1 febbraio 2022) Figlia artistica del talent show X Factor,è una veterana del Festival di: per lei è la settima volta sul palco dell’Ariston. E canterà Ti amo non lo so. Oltre a vantare collaborazioni con signore e signori della musica come Fiorella Mannoia, Irene Grandi e Claudio Baglioni, registra anche un record personale. Il 21 giugno 2017, la cantante è entrata nei Guinness dei primati per il maggior numero di concerti eseguiti in dodici ore: nove. Tra le fatiche dell’ultimo anno, oltre alla partecipazione alla scorsa edizione del Festival con Glicine, spicca anche il brano Makumba con Carl Brave, il singolo Guardare giù e il concerto al Millennium Amphitheatre di Dubai in occasione dell’Expo2020, dopo essere stata scelta come rappresentante dell’Italia. Il testo di Ti amo non lo sodi ...

