Roma San Valentino 2022 | i dolci ideati per festeggiare l’Amore

Grezzo Raw Chocolate ha ideato nuovi dolci e cioccolatini per trasformarli in regali pieni di amore, adatti a tutti. Ciò che contraddistingue questa pasticceria dalle altre è proprio la voglia di offrire dolci che non siano soltanto una memorabile esperienza gustativa, ma anche un concentrato di benessere e nutrimento. Grazie alla speciale lavorazione a freddo e alla selezione di ingredienti vegetali, naturali, biologici e integrali, i dolci di San Valentino sapranno raccontare una scelta fatta con amore e cura di ogni dettaglio. Il caramello salato è il protagonista di tutti i dolci del San Valentino 2022 di Grezzo: caratterizzato dalla totale assenza di cottura, viene prodotto a freddo grazie ad una specifica combinazione di ingredienti, tra cui l'agave integrale ...

