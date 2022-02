Oroscopo Febbraio | Scorpione

Leggi su lifeandpeople

(Di martedì 1 febbraio 2022) Life&People.it 23 ottobre – 22 novembre Mese di insolite sollecitazioni e inaspettati colpi di scena. Partiamo dalla situazione più complessa. Una criticità domestica tenderà alla cronicizzazione: intervieni con amorevole lucidità, così da contenere le inevitabili conseguenze. Per contro, un’intensa energia propositiva stimolerà nuove idee facilitando contatti che presto si trasformeranno in progetti efficaci e alleanze decisive. L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on1, 2022 at 1:05 pm.©2019 "Life&People Magazine". Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at wordpress@retina-om.com