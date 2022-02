“Ora lo buttate fuori”: polemica assurda ad Amici 21, si sono scannati [VIDEO] (Di martedì 1 febbraio 2022) Continua la polemica ad Amici 21 dopo le classifiche dei ballerini della scuola: ecco tutti i dettagli della vicenda. Amici 21 (screenshot YouTube)Nuova discussione nella scuola di Amici 21 a causa delle classifiche dei ballerini della scuola. Alcuni giorni fa, infatti, la maestra Alessandra Celentano aveva annunciato che sarebbero partite alcune sfide tecniche nelle quali tutti i ballerini, a prescindere dal proprio stile, si sarebbero cimentati. La notizia non era andata giù a Christian, ballerino di hip hop, che aveva più volte fatto presente all’insegnante l’ingiustizia della situazione. La Celentano, tuttavia, aveva controbattuto affermando che Carola, ballerina di classico, si era più volte cimentata in sfide di improvvisazione, tecnica poco utilizzata nel suo stile. Dopo aver affrontato la prima sfida, i ... Leggi su specialmag (Di martedì 1 febbraio 2022) Continua laad21 dopo le classifiche dei ballerini della scuola: ecco tutti i dettagli della vicenda.21 (screenshot YouTube)Nuova discussione nella scuola di21 a causa delle classifiche dei ballerini della scuola. Alcuni giorni fa, infatti, la maestra Alessandra Celentano aveva annunciato che sarebbero partite alcune sfide tecniche nelle quali tutti i ballerini, a prescindere dal proprio stile, si sarebbero cimentati. La notizia non era andata giù a Christian, ballerino di hip hop, che aveva più volte fatto presente all’insegnante l’ingiustizia della situazione. La Celentano, tuttavia, aveva controbattuto affermando che Carola, ballerina di classico, si era più volte cimentata in sfide di improvvisazione, tecnica poco utilizzata nel suo stile. Dopo aver affrontato la prima sfida, i ...

