La stampante molecolare che prepara tutte le bevande che vuoi, dalle bibite al vino (Di martedì 1 febbraio 2022) Una startup americana ha sviluppato una "stampante molecolare per bevande" da cucina, che assembla direttamente nel bicchiere qualunque cosa tu abbia voglia di bere . Caffè, tè, succhi di frutta, ...

americacube : Drink, startup crea una stampante molecolare in grado di riprodurre qualsiasi bevanda - ItaliaStartUp_ : Drink, startup crea una stampante molecolare in grado di riprodurre qualsiasi bevanda - dissapore - verabirra : Cana, la stampante molecolare crea quasi tutte le bevande: Netflix da bere - FuturoProssimo - ilbisa1 : Cana, la stampante molecolare crea quasi tutte le bevande - susy19711 : RT @futuroprossimo: Appena annunciato il lancio di Cana, una 'stampante molecolare' per #bevande. La produzione decentralizzata raggiunge i… -