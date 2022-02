Juventus, mercato fallimentare? I dati non mentono (Di martedì 1 febbraio 2022) Juventus regina del mercato di gennaio con gli arrivi di Vlahovic e Zakaria. Negli ultimi tempi, però, la società non ha operato al meglio. Un mercato fallimentare quello della Juventus; sembra folle a dirlo ma la società, negli ultimi anni, ha operato con cifre folli in relazione agli obiettivi. Ecco il dato che “condanna” il club. Getty ImagesLa Juventus, in questi ultimi anni, ha sbagliato molto sul mercato. Cifre folli spese per giocatori che, sul campo, non sono riusciti a mostrare il loro valore e ad essere un fattore determinate all’interno del club. Melissa Satta ha “tradito” il suo ex fidanzato: la foto bollente svela tutto Alcuni esempi, piuttosto lampanti, sono quelli di Morata, Kean e Kulusevski; i primi due, in questa stagione, hanno segnato dodici gol ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 1 febbraio 2022)regina deldi gennaio con gli arrivi di Vlahovic e Zakaria. Negli ultimi tempi, però, la società non ha operato al meglio. Unquello della; sembra folle a dirlo ma la società, negli ultimi anni, ha operato con cifre folli in relazione agli obiettivi. Ecco il dato che “condanna” il club. Getty ImagesLa, in questi ultimi anni, ha sbagliato molto sul. Cifre folli spese per giocatori che, sul campo, non sono riusciti a mostrare il loro valore e ad essere un fattore determinate all’interno del club. Melissa Satta ha “tradito” il suo ex fidanzato: la foto bollente svela tutto Alcuni esempi, piuttosto lampanti, sono quelli di Morata, Kean e Kulusevski; i primi due, in questa stagione, hanno segnato dodici gol ...

