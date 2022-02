Dopo la disfatta Salvini fa il vago (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ineffabile lui, imperturbati i suoi leghisti. La linea che Salvini ha deciso di adottare Dopo la disfatta del Colle è semplice: far finta di niente. Come se il disastro della candidatura Casellati non ci fosse mai stato. Come se la riconversione in extremis su Mattarella fosse nell’ordine delle cose. Soprattutto come se la coalizione di cui era leader, il centrodestra, ancora esistesse o fosse tutt’al più offuscata da un’ombra passeggera: «Lo si ricostruisce. Non rispondo alle critiche né da destra … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ineffabile lui, imperturbati i suoi leghisti. La linea cheha deciso di adottareladel Colle è semplice: far finta di niente. Come se il disastro della candidatura Casellati non ci fosse mai stato. Come se la riconversione in extremis su Mattarella fosse nell’ordine delle cose. Soprattutto come se la coalizione di cui era leader, il centrodestra, ancora esistesse o fosse tutt’al più offuscata da un’ombra passeggera: «Lo si ricostruisce. Non rispondo alle critiche né da destra … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Dopo la disfatta Salvini fa il vago | il manifesto

