Chi è Giorgia Soleri, la giovane fidanzata e influencer di Damiano dei Maneskin (Di martedì 1 febbraio 2022) Giorgia Soleri è la fidanzata di Damiano David, frontman dei Maneskin, la band rock romana rivelazione dello scorso anno che ha scalato ogni vetta e ogni pensabile classifica. Oggi saranno ospiti della prima serata della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Giorgia Soleri, chi è la fidanzata di Damiano dei Maneskin Giorgia Soleri, classe 1996, nasce a Milano e ha 25 anni, e ai più è conosciuta come la fidanzata di Damiano dei Maneskin, ma nella vita è una giovane modella e influencer. La sua agenzia è la DECK Communication, per la quale offre servizi nell'ambito di "Modelling, Beauty, ...

