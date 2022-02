“Che succede? Non è possibile”. Si affacciano e la scena è choc: la terra ‘divora’ l’auto davanti ai loro occhi (Di martedì 1 febbraio 2022) Incredibile quanto avvenuto a Palma di Campania, nel Napoletano. Proprio nella notte tra lunedì 31 gennaio e martedì 1 febbraio, una voragine si è aperta di fronte ad una abitazione in via San Nicola. Il cratere si è improvvisamente formato sull’asfalto e ha completamente inghiottito l’automobile che era lì parcheggiata. Per rimuovere il mezzo i vigili del fuoco sono dovuti intervenire con una gru grazie alla quale sono riusciti a recuperare l’auto e riportarla sulla strada. Solo per un caso fortuito non si contano né feriti né vittime. La famiglia residente nell’abitazione è stata evacuata per evitare ulteriori e drammatiche sorprese. La voragine è di dimensioni piuttosto grandi, è larga infatti ben tre metri. Non appena tirata su l’automobile i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’intera area dove si è verificato il ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 1 febbraio 2022) Incredibile quanto avvenuto a Palma di Campania, nel Napoletano. Proprio nella notte tra lunedì 31 gennaio e martedì 1 febbraio, una voragine si è aperta di fronte ad una abitazione in via San Nicola. Il cratere si è improvvisamente formato sull’asfalto e ha completamente inghiottitomobile che era lì parcheggiata. Per rimuovere il mezzo i vigili del fuoco sono dovuti intervenire con una gru grazie alla quale sono riusciti a recuperaree riportarla sulla strada. Solo per un caso fortuito non si contano né feriti né vittime. La famiglia residente nell’abitazione è stata evacuata per evitare ulteriori e drammatiche sorprese. La voragine è di dimensioni piuttosto grandi, è larga infatti ben tre metri. Non appena tirata sumobile i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’intera area dove si è verificato il ...

