Biagio D’anelli, una dolce dichiarazione per Miriana | Le sue parole (Di martedì 1 febbraio 2022) L’ex gieffino Biagio D’anelli condivide sui social una tenera dedica per Miriana Trevisan dopo la sorpresa di ieri sera: ecco le sue parole L’ex gieffino Biagio D’anelli nel corso della trentanovesima puntata del Grande Fratello Vip 6 andata in onda ieri sera su Canale 5 è rientrato in Casa per una sorpresa. Biagio dopo aver affrontato un periodo di quarantena per poter rientrare in Casa, ieri sera nella Love Boat, la nave dell’amore ha riabbracciato la sua Miriana Trevisan senza alcuna barriera. I due gieffini dopo quasi un mese dall’eliminazione di Biagio dal reality show di Canale 5 sono riusciti a godersi un momento intenso e ricco d’amore. L’ex gieffino non solo ha avuto di rivedere la sua amata Miriana ha anche ... Leggi su 361magazine (Di martedì 1 febbraio 2022) L’ex gieffinocondivide sui social una tenera dedica perTrevisan dopo la sorpresa di ieri sera: ecco le sueL’ex gieffinonel corso della trentanovesima puntata del Grande Fratello Vip 6 andata in onda ieri sera su Canale 5 è rientrato in Casa per una sorpresa.dopo aver affrontato un periodo di quarantena per poter rientrare in Casa, ieri sera nella Love Boat, la nave dell’amore ha riabbracciato la suaTrevisan senza alcuna barriera. I due gieffini dopo quasi un mese dall’eliminazione didal reality show di Canale 5 sono riusciti a godersi un momento intenso e ricco d’amore. L’ex gieffino non solo ha avuto di rivedere la sua amataha anche ...

Advertising

infastiditowho : biagio d’anelli appena uscito dal gieffe per stare una notte con miriana e già sta a pomeriggio cinque per 10 minut… - RosalbaGullott1 : RT @Iamdavide1: Tra poco a #Pomeriggio5 si parlerà del triangolo Alex Delia e Soleil. In studio Katarina e Stella. Poi Biagio d'Anelli racc… - davidoskymood : RT @Iamdavide1: Tra poco a #Pomeriggio5 si parlerà del triangolo Alex Delia e Soleil. In studio Katarina e Stella. Poi Biagio d'Anelli racc… - pomeriggio5 : RT @Iamdavide1: Tra poco a #Pomeriggio5 si parlerà del triangolo Alex Delia e Soleil. In studio Katarina e Stella. Poi Biagio d'Anelli racc… - Iamdavide1 : Tra poco a #Pomeriggio5 si parlerà del triangolo Alex Delia e Soleil. In studio Katarina e Stella. Poi Biagio d'Ane… -