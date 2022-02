Bergamo, il 70% delle imprese investe in marketing, ma per le piccole è più difficile (Di martedì 1 febbraio 2022) Bergamo. Oltre il 71% delle imprese bergamasche investe in marketing e comunicazione e nonostante la crisi causata dalla pandemia la filiera del marketing “made in Bergamo” raggiunge una dimensione importante, con numeri in crescita e un mercato sempre più ampio – soprattutto nel manifatturiero e nel commercio – oltre a un giudizio positivo da parte delle imprese che hanno scelto le agenzie del territorio per campagne di marketing tradizionale e digitale. È quanto emerge dal nuovo Rapporto di ricerca sulle agenzie di marketing in provincia di Bergamo realizzato da Format Research per conto di Ascom Confcommercio Bergamo. La filiera orobica del ... Leggi su bergamonews (Di martedì 1 febbraio 2022). Oltre il 71%bergamascheine comunicazione e nonostante la crisi causata dalla pandemia la filiera del“made in” raggiunge una dimensione importante, con numeri in crescita e un mercato sempre più ampio – soprattutto nel manifatturiero e nel commercio – oltre a un giudizio positivo da parteche hanno scelto le agenzie del territorio per campagne ditradizionale e digitale. È quanto emerge dal nuovo Rapporto di ricerca sulle agenzie diin provincia direalizzato da Format Research per conto di Ascom Confcommercio. La filiera orobica del ...

