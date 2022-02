Avanti un Altro chiude i battenti? La decisione dei vertici Mediaset (Di martedì 1 febbraio 2022) Avanti un Altro, il noto game show di Canale 5 chiude i battenti: qual è la decisione dei vertici Mediaset. Avanti un Altro, Pure di sera! è il celebre game show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Nel corso delle puntate serali si sfidano nel gioco i volti noti del mondo dello spettacolo. Si vocifera però che il programma Mediaset potrebbe chiudere i battenti, complici gli ascolti troppo bassi della trasmissione serale che va in onda ogni domenica. Il noto programma di Canale 5 con Paolo Bonolis e Luca Laurenti (via social)Pare ci sia ancora aria di cambiamento sulle reti Mediaset. Il game show condotto da Paolo Bonolis e Luca ... Leggi su vesuvius (Di martedì 1 febbraio 2022)un, il noto game show di Canale 5: qual è ladeiun, Pure di sera! è il celebre game show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Nel corso delle puntate serali si sfidano nel gioco i volti noti del mondo dello spettacolo. Si vocifera però che il programmapotrebbere i, complici gli ascolti troppo bassi della trasmissione serale che va in onda ogni domenica. Il noto programma di Canale 5 con Paolo Bonolis e Luca Laurenti (via social)Pare ci sia ancora aria di cambiamento sulle reti. Il game show condotto da Paolo Bonolis e Luca ...

Advertising

goggiasofia : Se questo è il piano che Dio ha riservato per me, altro non posso fare che spalancare le braccia, accoglierlo e acc… - Curenna : @DanieleMondell4 Non è detto che dopo un'inculata uno debba provare per forza delusione. Qualcuno si arrabbia, qual… - attila88 : @strange_days_82 @NicolaPorro Io continuo a pensare che il Green pass, sia un compromesso per potere andare avanti,… - chiarastesy80 : @AnnalisaS09 @deliaduranoff @AXBproduction Eleganza?stile? Ma quale programma vedi?...delia non si commenta oca giu… - Vpoliti1Logical : @Guardamiiii @SinonSnip @AleksL74 Io so solo che marzo 2020 fino a maggio 2020, con la persona che convivevi in cas… -