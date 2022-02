Addio a Maurizio Zamparini, talent scout e “mangia-allenatori”: era stato ricoverato per una peritonite (Di martedì 1 febbraio 2022) Maurizio Zamparini, ex storico patron del Palermo Calcio, è morto questa notte in una clinica in provincia di Ravenna. L’imprenditore friulano, 80 anni, era stato ricoverato a Natale a Udine per una peritonite. Poi era tornato a casa, ma le sue condizioni si sarebbero aggravate rendendo necessario un altro ricovero. Zamparini già alla vigilia di Natale era stato ricoverato ed operato d’urgenza all’addome per una peritonite all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dove era anche stato per alcuni giorni in terapia intensiva in seguito all’intervento chirurgico per la gravità del quadro clinico. Dopo alcuni giorni Zamparini si era ripreso al punto da permettere il ritorno a casa anche se il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 1 febbraio 2022), ex storico patron del Palermo Calcio, è morto questa notte in una clinica in provincia di Ravenna. L’imprenditore friulano, 80 anni, eraa Natale a Udine per una. Poi era tornato a casa, ma le sue condizioni si sarebbero aggravate rendendo necessario un altro ricovero.già alla vigilia di Natale eraed operato d’urgenza all’addome per unaall’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dove era ancheper alcuni giorni in terapia intensiva in seguito all’intervento chirurgico per la gravità del quadro clinico. Dopo alcuni giornisi era ripreso al punto da permettere il ritorno a casa anche se il ...

