Wanda Nara - Mauro Icardi | stavolta è finita davvero | gli indizi che tolgono ogni dubbio

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Goal News Da qualche tempo si era capito che nella coppia formata dafosse iniziato un periodo di crisi quasi irreversibile. In estrema sintesi, il calciatore del PSG ammise di aver incontrato un'altra donna a Parigi ma di averci solo parlato, senza neanche baciarla né finendoci a letto.ci rimase malissimo e dopo una pausa di riflessione accettò di perdonarlo, su richiesta del calciatore. La crisi è stata 'tamponata' solo per un breve periodo: dallo scorso weekend è iniziata di nuovo la 'maretta' tra i due argentini che vivono a Parigi. A confermare la probabile fine della relazione sono degliraccolti sui social. I giornali di gossip argentini parlano di una crisi pesante in corso e a conferma fanno notare come ...

Advertising

Corriere : Icardi-Wanda Nara, nuova crisi: lei senza anello, lui scompare da Instagram - redazionerumors : Wanda Nara Icardi, i due ci ricascano: c'è crisi tra loro? #WandaNara #Icardi - Milannews24_com : Icardi Wanda Nara, nuova rottura? L’indizio dai social dell’attaccante - onikatanyazjm : Raga io voglio le news flash dall'Argentina su Wanda Nara e Icardi - Sofiabongi1 : un appello a mauro icardi e a wanda nara, avete rotto il cazzo, mollatevi e basta -

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Nara

Non c'è pace per Mauro ICARDI , che avrebbe di nuovo rotto con la moglie - agentee nelle ultime ore di mercato potrebbe lasciare il Psg.ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Icardi, nuova rottura per la coppia? Cosa sta succedendo: le ultime sulla situazione tra l'argentino e la moglie Tra Mauro Icardi epotrebbe emergere presto una nuova rottura. L'indizio,...Alcuni dettagli che fanno la differenza e che non possono scappare neanche agli occhi meno attenti. Mauro Icardi cambia la foto profilo: via quella con la moglie Wanda Nara e al suo posto trova spazio ...Il Milan può continuare a puntare su Ibrahimovic: con l'ingresso in Champions League, Maldini prepara un altro colpo top.