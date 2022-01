Uomo si da fuoco davanti alla caserma dei carabinieri | è grave Un gesto folle

Advertising

rtl1025 : ?? Un uomo si è dato #fuoco stamattina davanti alla sede della caserma dei #carabinieri di #Rende, in provincia di… - TgrRaiCalabria : Tragedia a #Rende, uomo si dà fuoco davanti alla stazione dei carabinieri @TgrRai #ioseguotgr - robertosaviano : Su 'Leggermente fuori fuoco', Enzo Tortora insieme alle figlie, Silvia e Gaia. Sarebbe bello se il calore umano in… - ShardanFreeMan : RT @fratotolo2: Non si conosco ancora le motivazioni dell’uomo che si è dato fuoco davanti alla caserma dei carabinieri di Rende. Trovo sc… - marte_lla : RT @sregolatore: Da oggi la maggioranza degli italiani ha un uomo che si è dato fuoco sulla coscienza -

Ultime Notizie dalla rete : Uomo fuoco

Sul luogo dell'infortunio si sono portati gli uomini del 118, una squadra dei vigili dele una pattuglia della squadra volante per gli accertamenti di rito. Ma per l'non c'era più nulla da ...In pochi minuti sono arrivati i vigili dele i sanitari del 118, che hanno immediatamente accompagnato l'all'Annunziata di Cosenza. Secondo quanto filtra dai reparti, avrebbe ampie ustioni ...IMPERIA - Grave incidente verso le 16.40 di questo pomeriggio sulla superstrada statale 20 di Imperia, dove tre veicoli sono rimasti coinvolti all'altezza di un distributore di benzina. Sul posto sono ...Un uomo F.C., di 33 anni, si è dato fuoco stamattina davanti alla sede della caserma dei carabinieri di Rende, in provincia di Cosenza. Secondo quanto si è potuto apprendere, lu ...