ULTIM’ORA – Brutte notizie per la Juventus | il difensore è positivo al Covid

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Riscontrato un nuovo caso di positività per la. Si tratta di Alex Sandro, risultatoal tampone effettuato con la nazionale. Il giocatore, dunque, non potrà prender parte alla sfida di Qualificazione ai Mondiali del suo Brasile contro il Paraguay. LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 23: Alex Sandro,(Photo by Mike Hewitt/Getty Images)Il terzino, come riporta la CBF, asintomatico, sconterà il periodo di quarantena in Brasile, nell’attesa di negativizzarsi e rientrare in Italia., dunque, per Massimiliano Allegri e Tite. POTREBBE INTERESSARTI:in casa Lazio: botta in allenamento per l’attaccante!